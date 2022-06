Lieferwagen beschädigt Blumentrog in der Ludwigstraße

Einen Blumentrog und eine Lichtschachtabdeckung beschädigte ein Lieferwagenfahrer in der Friedberger Ludwigstraße. Der Schaden kümmerte ihn aber nicht.

In der Friedberger Ludwigstraße geht es manchmal eng und teilweise rücksichtslos zu. Nun fuhr dort ein Lieferdienst-Fahrzeug gegen einen Blumentrog. Aufgrund des Aufpralls wurde der Pflanztrog gegen eine Lichtschachtabdeckung geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1050 Euro. Den Fahrer kümmerte das offenbar nicht – er fuhr davon. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls am Freitag um 13.15 Uhr werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden. (AZ)