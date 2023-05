Friedberg

Ließ man das Münchner Tor einst verfallen, um es abreißen zu können?

Foto: Museum im Wittelsbacher Schloss in Friedberg

So sah das Münchner Tor aus, ehe es 1868 abgerissen wurde - zumindest einer Darstellung des Malers Fritz Schwimbeck.

Plus Jeden Tag gehen viele Friedberger an der Erinnerungstafel für das Obere Tor an der Ludwigstraße vorbei. Vor 155 Jahren endete seine wechselvolle Geschichte.

Es war Ostern 1647. Endlich konnten die Friedberger nach langen kalten Monaten wieder in ihre Heimatstadt zurückkehren. Sie waren vor den Gräueltaten des heranrückenden Feindes gerade noch rechtzeitig im Sommer 1646 geflohen. Welch ein Anblick bot sich den Überlebenden, als sie Friedberg wiedersahen! Die Stadt war völlig ausgebrannt. Die Menschen hausten zunächst in den Kellern und selbst noch Jahre später in schlechten Hütten.

Auch der Münchner Torturm war zur Ruine geworden. Hatte bis zur Flucht im Jahre 1646 noch ein gewisser Zacharias Seyfridt in der Herberge oben im Münchner Torturm gewohnt, so war durch den Brand dort ein Wohnen nicht mehr möglich. Wie das Augsburger Tor am Berg wurde das Münchner Tor alsbald erneuert und repariert, sodass wenigstens die beiden Stadttore nachts oder bei Bedarf geschlossen werden konnten. Die Zolleinnahmen waren in den ersten Jahren danach wegen der schlimmen wirtschaftlichen Lage nach dem Dreißigjährigen Krieg, der im Oktober 1648 endete, sehr gering.

