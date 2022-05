Lkw-Fahrer übersieht beim Spurwechsel anderes Auto

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzt am Freitagnachmittag ein unbekannter Lkw-Lenker seine Fahrt fort.

Eine Frau war am Freitagnachmittag mit ihrem Auto auf der AIC25 in Richtung Autobahn unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Friedberg-West war sie auf der linken Spur, als ein rechts neben ihr fahrender Lkw von seiner Spur nach links wechselte und sie übersah. Die Frau versuchte noch auszuweichen, doch der Anhänger des Lkw touchierte die Beifahrerseite ihres Autos. Statt sich aber um den Schaden zu kümmern, fuhr der Lkw-Fahrer weiter. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt (AZ)