Friedberg

18:30 Uhr

Lockdown und Wasserschaden: So kämpft ein Friedberger Fitnessstudio ums Überleben

Plus Jutta Ihle eröffnet zwei Fitnessstudios in Friedberg. Dann kommt der Lockdown. Die Situation macht dem Team zu schaffen - zwischen Verzweiflung und Hoffnung.

Von Sebastian Richly

284 Tage: Diese Zahl hat Jutta Ihle sofort parat. So lange waren die zwei Fitnessstudios der 51-Jährigen im Lockdown geschlossen. Dabei gibt es die Friedberger Studios - das Kraftwerk 151 in der Aichacher Straße und der Kraftraum 151 in der Thomas-Dölle-Straße - noch gar nicht so lange. Das Studio im Industriegebiet musste nur vier Wochen nach der Eröffnung wieder schließen. "Wir hatten mehr Tage geschlossen als geöffnet." Wie Ihle und ihr Team mit der Pandemie umgehen, was sie an den Regelungen stört und warum ein geschlossenes Fitnessstudio nicht das einzige Problem ist.

