Kindergärten bleiben in Friedberg ein Problemfeld

Jahrelang dominierte der Mangel an Betreuungsplätzen die Diskussion über Krippen und Kindergärten in Friedberg. Mittlerweile deutet sich hier eine Verbesserung an. Allerdings haben die Probleme damit kein Ende.

In der jüngsten Stadtratssitzung waren gleich mehrere Punkte der Tagesordnung dem Themenbereich Kinderbetreuung in all seinen, teils unerfreulichen, Facetten gewidmet. Dabei zeichneten sich zwei Hauptprobleme ab: Die steigenden Kosten, vor allem im Personalbereich, werden künftig ohne ein größeres finanzielles Engagement des Freistaates nicht abzufangen sein. Die Gebührenerhöhungen dieses Jahr - in der Sitzung am Donnerstag wurde auch ein Anstieg beim Kinderhaus Ottmaring bekanntgegeben - trafen viele Eltern hart. Die Situation ist in Friedberg bei weitem nicht so extrem wie etwa in München. Trotzdem besteht die Gefahr, dass Kinder nicht die Förderung erhalten, die gut für sie wäre, weil Eltern das Geld für den Kita-Platz sparen wollen. Oft bedeutet das außerdem, dass Frauen Arbeitszeit reduzieren - mit allen negativen Folgen, die das für sie selber und die Wirtschaft hat.

Auf der anderen Seite ist erst einmal positiv zu sehen, dass Friedberg es in einem mühevollen Kraftakt langsam schafft, das Betreuungsangebot aus dem Dauer-Notstand herauszuziehen. Das ist ein zäher Prozess. Nachbarschaftsklagen und Bürokratie auf höherer Ebene warfen der Stadt viele Prügel vor die Beine. Doch es sprießen, gerade in Ortsteilen, immer wieder neue Projekte aus dem Boden wie die Großtagespflege „Schatztruhe“ in Stätzling, die die Situation entzerren.

Fachkräftemangel an Kitas trifft Friedberg

Der Arbeitskräftemangel droht jedoch alle Bemühungen zunichtezumachen. Der Kinderheimverein als attraktiver, großer Arbeitgeber hatte es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen herbeizuzaubern, aber diese Zeiten scheinen vorbei. Der Arbeitsmarkt in der Region ist abgegrast.

Der Ruf nach besserer Bezahlung allein wird das Problem nicht lösen - zumal wie auch in der Pflege die Bereitschaft der Beitragszahler gering ist, diese zu finanzieren. Vielmehr müssten Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen stärker von fachfremden Aufgaben entlastet werden, komplizierte gesetzliche Vorgaben der Berechnungsschlüssel müssen entfrachtet werden, Kitas sollten sich stärker für die Einbindung anderer Berufsgruppen, Quereinsteiger öffnen dürfen. Der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz wird sonst trotz irgendwann hoffentlich ausreichender Gebäude zur Farce.