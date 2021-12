Mädchen in Friedberg sexuell belästigt: Polizei sucht weiter nach Zeugin

Eine 14-Jährige wird am Volksfestplatz von einem Mann sexuell belästigt, eine Passantin verhindert Schlimmeres: Noch immer sucht die Polizei die Helferin.

Weiterhin fahndet die Kriminalpolizei nach dem Mann, der eine 14-Jährige nahe dem Friedberger Volksfestplatz sexuell belästigt hat. Bislang gingen nach Auskunft eines Polizeisprechers keine Zeugenhinweise ein. Wichtig wäre es auch, dass die Passantin gefunden wird, die das Mädchen vor Schlimmerem bewahrte.

Die Kripo Augsburg ermittelt derzeit gegen unbekannt und prüft alle denkbaren Anhaltspunkte und möglicherweise hinterlassenen Spuren. Aus ermittlungstaktischen Gründen können keine Details genannt werden. Was war genau passiert?

Sexuelle Belästigung in Friedberg: Das ist passiert

Am Freitag, 26. November, wurde das Mädchen auf dem Heimweg kurz vor 22 Uhr nahe dem Volksfestplatz von einem Mann angesprochen. Er begrapschte die Jugendliche über der Kleidung an der Brust und im Intimbereich, versuchte sie dann mutmaßlich in die Büsche zu ziehen. Dabei wurde der Täter offenbar von einer herannahenden Passantin, einer Frau mittleren Alters, gestört. Diesen Moment nutzte die 14-Jährige, um zu entkommen. Erst Tage später brachte sie es über sich, ihrer Familie zu erzählen, was passiert war. Diese erstattete sofort Anzeige bei der Polizei.

Der Täter ist nach Aussage des Opfers Mitte 40, etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Er hat eine tiefe Stimme und sprach Deutsch. Nähere Angaben, auch über seine Kleidung, konnte das Mädchen, das unter Schock stand, nicht machen.

Volksfestplatz in Friedberg. Foto: Leon Ueberall

Im Jahr 2020 wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord insgesamt 620 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst; diese reichen von Vergewaltigung über exhibitionistische Handlungen bis zur Verbreitung pornografischer Schriften. Das entspricht einem Anteil von 1,7 Prozent an der Gesamtkriminalität. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann dem Sprecher des Präsidiums zufolge nicht beurteilt werden, da das Dunkelfeld von unterschiedlichsten Faktoren, etwa der Bereitschaft der Opfer zur Anzeige, aber auch öffentlicher Wahrnehmung, abhängig sei.

Sexuelle Übergriffe auf Kinder: Was rät die Polizei?

Viele Familien hat die Tat mitten in Friedberg verunsichert. Was rät die Polizei in einer solchen Situation?

Hemmungslos laut auf sich aufmerksam machen (schreien!).

Leute direkt und gezielt ansprechen ("Sie da im blauen Mantel, helfen Sie mir!").

Den Peiniger laut und deutlich ansprechen: "Stopp - lass mich in Ruhe!"

Letztendlich schnell wegrennen und bei Leuten an der Wohnung klingeln oder im nächsten Geschäft um Hilfe bitten.

Grundsätzlich gilt: Umso selbstbewusster die Kinder und Jugendlichen auftreten, desto geringer ist das Risiko eines Übergriffs.

Expertinnen und Experten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle bieten auch Selbstbehauptungskurse an.

Hinweise zu dem Fall an die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810.