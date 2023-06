Friedberg

Männer stürzen durch Dach: Darum ermittelt die Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei ermittelt im Fall der beiden Männer, die am Samstag von einem Dach in Friedberg stürzten.

Plus Die zwei Männer, die Samstag von einem Dach stürzten, liegen weiter in der Uniklinik Augsburg. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei könnten noch Wochen dauern.

Die beiden Angestellten, die am Samstag in Friedberg durch ein Wellblechdach sechs Meter in die Tiefe stürzten, befinden sich weiter in der Uniklinik in Augsburg. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage mit. Beide seien schwerst verletzt. Derweil laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Diese können einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Unfall hatte sich gegen 9 Uhr in der Probststraße ereignet. Zwei Männer einer Dachdeckerfirma stürzten dort laut Polizei aus sechs Metern Höhe auf einen harten Untergrund. Dabei wurde ein Mann schwerst- und der andere lebensbedrohlich verletzt. Sie zogen sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm im Anschluss die Ermittlungen.

