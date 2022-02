Mahnwache für die Ukraine am Samstag auf dem Marienplatz

Die Stadt sowie die katholische und die evangelische Kirchengemeinde Friedberg rufen zu einer Mahnwache für die Ukraine auf. Diese soll am Samstag stattfinden.

Ein Mahnwache für die Ukraine findet am Samstag, 26. Februar, um 17 Uhr auf dem Friedberger Marienplatz statt. Dazu rufen gemeinsam die Stadt sowie die katholische Stadtpfarrei St. Jakob und die evangelische Gemeinde Der Gute Hirte auf.

In einer gemeinsamen Mitteilung dazu heißt es: "Die Menschen in der Ukraine haben Angst, fürchten um ihr Leben, ihre Heimat, ihre Zukunft. Wir verurteilen die aggressiven kriegerischen Aktionen Russlands und zeigen unsere Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern - für den Frieden in der Ukraine, in Europa und in der Welt."

So verläuft die Mahnwache für die Ukraine in Friedberg

Zweiter Bürgermeister Richard Scharold wird ein Grußwort von Bürgermeister Roland Eichmann verlesen, der erkrankt ist. Danach wird Stadtpfarrer Steffen Brühl eine kurze Ansprache halten, Pfarrer Falko von Saldern wird ein Friedensgebet sprechen. (kru)