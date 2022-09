Mann setzt sich nach mehreren Bieren am Kaufland-Parkplatz ans Steuer

Polizei stellt beim anschließenden Test 0,8 Promille fest.

Ein 77-jähriger ließ sich am Freitagabend auf dem Kaufland-Parkplatz in der Marquardtstraße in Friedberg mehrere Biere schmecken. Wie die Polizei berichtet, wurde er dabei beobachtet, wie er sich anschließend in sein Auto setzte und losfuhr.

Atemalkoholtest ergibt 0,8 Promille

Die Polizeibeamten trafen den Mann kurze Zeit später an dessen Wohnadresse an. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,8 Promille. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.