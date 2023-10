Mann sitzt mit 2,6 Promille in seinem Auto

Polizeistreife trifft betrunkenen 41-Jährigen auf dem P+R-Parkplatz an und stellt die Autoschlüssel sicher.

Auf dem P+R Parkplatz Friedberg traf eine Polizeistreife am Samstag gegen 16.30 Uhr einen alkoholisierten Mann in seinem Pkw an. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 2,6 Promille bei dem 41-jährigen.

Polizei stellt Autoschlüssel sicher

Diese stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und unterband damit die Weiterfahrt . Dass der Fahrer das Fahrzeug betrunken geführt hatte, konnte die Polizei nicht nachweisen.