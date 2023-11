Mann soll Kinder angesprochen haben: So reagieren Polizei und Schulen

Ein Unbekannter soll in Friedberg Kinder vor der Schule und am Spielplatz mit Süßigkeiten angelockt haben. Die Sorge ist groß, Polizei und Schulen sind sensibilisiert.

Die Friedberger Polizei ermittelt wegen mindestens zwei Vorfällen, bei denen ein Unbekannter Kinder angesprochen und ihnen Süßigkeiten angeboten haben soll. Die Fälle in der Stadtmitte und im Neubaugebiet der Afragärten ereigneten sich bereits vor drei Wochen. Die Polizei nimmt die Fälle ernst. Wegen des sensiblen Themas ist es gerade für die Eltern besonders wichtig, besonnen zu agieren und keine Panik zu schüren.

Mann soll Kinder angesprochen haben - Friedberger Polizei fährt vermehrt Streife

Laut einem Elternbrief der Grundschule Friedberg Süd soll der erste Fall bereits Mitte Oktober in der Ludwigsstraße passiert sein. Demnach soll ein Schulkind der Theresia-Gerhardinger-Grundschule von einem Mann angesprochen worden sein, der ihm Süßigkeiten anbot. Die Mutter des Kindes wandte sich an die Schule und die Polizei. Wenige Tage später soll es einen ähnlichen Vorfall am Spielplatz in der Georg-Fendt-Straße gegeben haben. Ob es sich dabei um den gleichen oder mehrere Unbekannte handelt, ist nicht bekannt. In dem Elternbrief ist allerdings von einem zusätzlichen Fahrer eines schwarzen Pkw die Rede.

Die Polizei Friedberg konnte auf Anfrage die Vorfälle bestätigen. Beamte fahren nun vermehrt Streife vor Schulen und Spielplätzen und stehen in engem Kontakt mit der Schulleitung und den Betroffenen. Genaue Erkenntnisse konnte die Inspektion Friedberg aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben. Sie ruft Eltern dazu auf, sofort die Polizei zu kontaktieren, sollte ein Kind von auffälligen Vorkommnissen erzählen.

Besonders angespannt sei die Lage auch für die Eltern an den Friedberger Schulen. Jonas Lang, Vorsitzender des Elternbeirats der Theresia-Gerhardinger-Grundschule, spricht von einer „schwierigen Situation“. Er wünsche sich für die Kinder und Eltern schönere Gesprächsinhalte. Gerade in sozialen Netzwerken und Whatsapp-Gruppen sei das Thema besonders aufgeladen. Allerdings hebt Lang neben der emotionalen Belastung auch die besonders enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung hervor. „Die Schule kommuniziert sehr offen mit uns als Elternbeirat, das ist in so einer Situation wichtig.“ In Abstimmung mit der Polizei habe die Schulleitung Informationen und nützliche Tipps an die Eltern weitergeleitet. Außerdem sei es hilfreich, dass die Polizei vor Ort präsent sei. „Das gibt den Eltern und vor allem den Kindern ein sicheres Gefühl.“

Diese Maßnahmen ergreifen die Schulen in Friedberg

Die Theresia-Gerhardinger-Grundschule gab die Informationen über die Vorfälle zeitig an die Eltern weiter und informierte auch die Grundschule Friedberg-Süd, da deren Bezirk an den betroffenen Spielplatz angrenzt. „Schnelles Handeln ist bei dem Thema sehr wichtig“, sagt Ruth Kotzian, Rektorin in Friedberg-Süd. Die Lehrkräfte beider Grundschulen besprachen sofort mögliche Maßnahmen mit den Kindern. „Es war uns wichtig, die Schüler schnell zu sensibilisieren, weil sie diejenigen sind, die in so einer Situation richtig reagieren sollen“, sagt Kotzian. In den kommenden Wochen sind Selbstbehauptungskurse an den Grundschulen geplant. Dabei lernen die Kinder, wie sie sich verhalten sollen und wie sie ihre innere Stärke behalten.