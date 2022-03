Friedberg

12:00 Uhr

Margaret McLean-Liebl stand mit großen Opern-Stars auf der Bühne

Margaret McLean-Liebl mit ihrem Lieblings-Accessoire, einem Schal in den McLean-Farben, sang 36 Jahre als festes Ensemble-Mitglied an der Bayerischen Staatsoper. Jetzt lebt sie in Friedberg.

Plus Die jetzige Friedbergerin bereiste mit der Bayerischen Staatsoper die Welt. Nun ist sie manchmal im Divano zu hören. Im Gespräch plaudert sie aus dem Nähkästchen.

Von Christine Hornischer

Aus dem Divano in Friedberg klingen ungewohnte Töne. Opernarien mit Klavierbegleitung lassen Neuankömmlinge neugierig in das Café schauen. Eine kleine ältere Dame sitzt am Piano und singt selbstvergessen "La donna e mobile" aus Verdis Oper "Rigoletto". Dann schaut sie auf, lacht freudig, als sie die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer klatschen hört und macht weiter mit der Barcarole aus Jaques Offenbach "Hoffmanns Erzählungen". Was wenige wissen: Die Frau stand früher mit Weltstars auf der Bühne.

