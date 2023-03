Friedberg

vor 51 Min.

Marktsonntag in Friedberg: Jeder wirbt für sich allein

Plus Am 26. März ist Marktsonntag in Friedberg. Das vom Aktiv-Ring organisierte Rahmenprogramm findet bei der Stadt keine Erwähnung.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Die einen bewerben den Marktsonntag, die anderen starten "Bunt in den Frühling". Beides findet am selben Tag am selben Ort statt, doch die Stadt Friedberg und der Aktiv-Ring gehen bei ein und derselben Veranstaltung am kommenden Sonntag getrennte Wege. Warum?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen