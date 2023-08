Friedberg

18:30 Uhr

Marode Kindergärten: Friedberg muss investieren

Plus Mehr als eine Viertelmillion Euro ist für die Beseitigung schwerer Mängel an Friedberger Kindergärten nötig. Der Kinderheimverein bittet die Stadt um Hilfe.

Von Thomas Goßner

Viele Kindergärten in Friedberg sind in die Jahre gekommen. In St. Anna müssen Fassadenanstrich und Böden erneuert werden, in Maria Alber sind die Dachfenster undicht, ist St. Angela brauchen die Freianlagen eine Überarbeitung. Alle drei sind in der Trägerschaft des Kinderheimvereins, der sich selbst allerdings nicht in der Lage sieht, die nötigen Investitionen zu stemmen. Im Stadtrat ging es jetzt um die Frage, wer die Kosten übernimmt.

Der Kinderheimverein ist mittlerweile Träger von elf Betreuungseinrichtungen, die einen Großteil der benötigten Plätze in der Kernstadt abdecken. Zwar ist der Verein aufgrund seiner Entstehungsgeschichte kirchennah und christlichen Werten verpflichtet. Er erhält allerdings keine Zuschüsse von der Diözese und muss wie ein Wirtschaftsbetrieb haushalten.

