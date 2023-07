Max-Kreitmayr-Halle wird drei Monate lang komplett gesperrt

Plus Im nächsten Sommer muss die Stadt Teile der Elektroinstallation austauschen. Das meiste Geld ist für eine neue Beleuchtung nötig.

Über fünf Millionen Euro hat die Stadt Friedberg in den Jahren 2009 bis 2011 in die Generalsanierung der Max-Kreitmayr-Halle investiert. Jetzt muss nachgelegt werden: Beleuchtung, Verdunklung, Rauch- und Wärmeabzüge sind erneuerungsbedürftig bzw. nicht mehr normgerecht, weshalb die Halle im nächsten Jahr erneut für drei Monate komplett gesperrt ist.

Im ersten Bauabschnitt wurde seinerzeit das Dach erneuert, anschließend waren Brandschutz, Statik und Gebäudetechnik an der Reihe. Außerdem erhielt die Halle ein modernes Erscheinungsbild: Wandpaneele aus Schweizer Birnbaum und eine neue Deckenverkleidung sollten sowohl die Optik wie auch die Akustik in der Halle verbessern. Ebenso wurden die Sanitäranlagen auf den Stand der Zeit gebracht.