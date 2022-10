Mehr Fahrgäste, zu wenig Fahrer: So steht es um den ÖPNV in Friedberg

Plus Der ÖPNV-Beauftragte Manfred Schnell nennt viele positive Punkte wie Anrufsammeltaxis und bequeme Busse. Doch auch ihn ärgert der ausgefallene Bus für Schulkinder.

Bei unserer Heimatcheck-Umfrage schnitt der öffentliche Nahverkehr in Friedberg um einiges schlechter ab als andere Bereiche wie etwa Einzelhandel, Vereinsleben oder Sicherheit. Er erhielt 6,6 von zehn möglichen Punkten. Das ist jedoch ein weitaus besserer Wert als in den meisten anderen Kommunen. Nur Mering, Kissing, Dasing und Obergriesbach liegen weiter vorn. Prof. Manfred Schnell, ehrenamtlicher ÖPNV-Beauftragter für Friedberg, hätte sogar eine bessere Note vergeben, vor allem wegen der Paartalbahn, der guten Taktung der Stadtbusse oder auch der günstigen Anrufsammeltaxis, die die Stadt bezuschusst. Doch selbst er als großer Fan der "Öffis" ärgert sich manchmal: Als unlängst wochenlang der Bus ausfiel, der Schulkinder von Haberskirch nach Augsburg bringt, zum Beispiel.