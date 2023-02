Mehr Mitglieder, neue Ideen: Beim Jugendclub ist viel in Bewegung

Plus Beim Jugendclub Friedberg gibt es nicht nur einen neuen Vorstand. Auch die Zahl der Ehrenamtlichen steigt. Das hängt auch mit den Pandemie-Jahren zusammen.

Ein neuer Vorstand, Tiefgaragenparty, Planungen für die Jahresaktivitäten - beim Jugendclub Friedberg ist derzeit viel los. Lange Zeit war das nicht so, denn Corona machte dem Club das Leben schwer. Umso gestärkter ist er jetzt, wie der neue Vorstand zu berichten weiß.