Mehr Sozialwohnungen in Baugebieten? Nicht zu viel erwarten!

Plus In Großstädten werden Anteile für geförderte Wohnungen bei Bauprojekten festgesetzt. Auch Friedberg will das versuchen. Unsere Autorin sieht das kritisch.

Im Kampf gegen steigenden Mieten ist es in Großstädten wie München und Augsburg längst Usus: Bei Bauprojekten muss ein fester Anteil geförderter Wohnraum mit günstigen Mieten errichtet werden. Auch Friedberg will diesen Weg einschlagen. Doch man sollte sich davon nicht zu viel versprechen. Warum ist das so und welche Ansätze gibt es sonst?

Prinzipiell ist der Gedanke gut. Zu Recht erhielten die Grünen quer durch die Fraktionen Unterstützung für ihren Antrag, künftig bei sogenannten sektoralen Bebauungsplänen 33 Prozent der Wohnungen als geförderten Wohnraum festzusetzen. Friedberg ist ein teures Pflaster. Und während früher in den sogenannten Sozialwohnungen viele Menschen in schwierigen Einkommens- und Lebensverhältnissen einquartiert waren, hat sich das durch gestaffelte Fördersätze und explodierende Mieten geändert: 60 Prozent der bayerischen Bevölkerung haben statistisch gesehen Anrecht auf eine solche Wohnung.

