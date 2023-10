Friedberg

Mehr Wohnungen? Baugenossenschaft schildert Bundespolitikerin Probleme

Plus In der Frühlingstraße in Friedberg sollen Wohnungen entstehen. Welche Hürden auftreten, war Thema eines Besuchs von Staatssekretärin Kaiser. Bei manchem ist sie machtlos.

Von Bill Titze

Es ist eines der großen Themen, die Gesellschaft und Politik bewegen: Bauen. Der Bedarf ist immens, allein bei der Friedberger Baugenossenschaft stehen 550 Menschen auf der Warteliste. So viele, dass diese mittlerweile geschlossen ist. Immerhin dürften in den kommenden Jahren mit dem Projekt in der Frühlingstraße einige Wohnungen dazukommen. Was die Schwierigkeiten beim Neubau sind, erklärten Verantwortliche der Baugenossenschaft nun der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesbauministerium, Elisabeth Kaiser ( SPD).

Treffpunkt war eben jene Frühlingstraße. Dort sollen über 100 Wohnungen entstehen; bisher waren es 40. Zwei Gebäude sind fertig, fünf stehen noch aus. Diese werden jedoch nicht so gebaut, wie es sich die Genossenschaft wünscht. "Eigentlich wollen wir auch frei finanzierte Wohnungen bauen. Aber das ist derzeit schlicht nicht darstellbar", erklärte Vorstand Günther Riebel. Das liege hauptsächlich am vervierfachten Zinssatz. Auch die hohen Standards beim Bauen seien ein Problem.

