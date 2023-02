Mehrere tausend Euro Schaden bei Unfallflucht

In der Friedberger Afrastraße kommt es zu einer Sachbeschädigung an einem Toyota. Der entstandene Schaden ist beträchtlich.

Ein weißer Toyota wurde zwischen Freitag und Montag in der Afrastraße in Friedberg beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei Außenspiegel, Tür und Seitenblinker auf der linken Seite in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin gibt es nicht. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)