Mehrere Überfälle auf Selbstbedienungshütten in Friedberg

Unbekannte Täter oder Täterinnen machen sich an mehreren Selbstbedienungsbuden zu schaffen. Doch nicht überall gelingt der Diebstahl. Zeugen werden gesucht.

Die Überfälle ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Zuerst schlugen die unbekannten Täter bei einer Hütte in der Harthauser Straße in Friedberg zu. Zwischen 0 und 00.05 Uhr gelangten sie in den Innenraum der Bude und versuchten die Geldkassette aufzuhebeln. Laut Polizei scheiterten sie dabei. Zudem versuchten sie das Schloss des Milchautomaten aufzubrechen, ebenfalls ohne Erfolg.

Daraufhin stiegen die Täter in ein Fahrzeug und flüchteten. An Geldkassette und Milchautomaten entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. In derselben Nacht kam es zwischen 00.40 und 00.45 Uhr zu einem weiteren Diebstahl. Diesmal war die Selbstbedienungshütte in der Straße Am Hagenbach betroffen.

Bei der zweiten Selbstbedienungshütte in Friedberg gelingt der Diebstahl

Die unbekannten Täter oder Täterinnen hebelten im Innenraum eine befestigte Geldkassette auf und entnahmen daraus Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro. Außerdem stahlen sie Wurst- und Käsewaren im Wert von etwa 50 Euro. An der Geldkassette entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zu den Vorfällen telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)