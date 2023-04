Mercedes zerkratzt und aus dem Staub gemacht

Unbekannte haben einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Jetzt bittet die Polizei Friedberg um Hinweise.

In der Jahnstraße in Friedberg war vom Mittwoch, 5. April, bis Mittwoch, 12. April, ein schwarzer Mercedes geparkt. Als der Fahrer des hochwertigen Fahrzeugs wieder zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die gesamte rechte Fahrzeugseite von einem Unbekannten zerkratzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)