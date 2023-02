Friedberg/Merching

vor 32 Min.

Vincenza Adragna näht mit Begeisterung Gewänder fürs Altstadtfest

Plus Die Halbsizilianerin Vincenza Adragna betreibt seit 23 Jahren ein Trachtengeschäft in Merching. Dort ist sie gerade für die Friedberger Zeit im Einsatz.

Von Christine Hornischer

Woher ihr ursprüngliches Interesse an Mode und allem, was dazu gehört, rührt, weiß sie selbst nicht mehr genau. "Ich habe Mode einfach im Blut", sagt Vincenza Adragna. In der kurzlebigen Modewelt gibt es aber viele Trends, die nicht lange dauern. Anders verhält es sich bei der Tracht. Ob ein fescher Bursche in der Lederhose oder ein hübsches Madl im Dirndl – Tracht steht jedem. Und: Dieser Trend ist immer aktuell. So oder so ähnlich waren die Überlegungen der gebürtigen Mindelheimerin. Kurzerhand machte die gelernte Zahnarzthelferin in Merching, wohin es sie der Liebe wegen verschlagen hatte, ein Trachtengeschäft auf. Dort steht die Nähmaschine gerade nicht still. Denn Adragna näht Gewänder für die Friedberger Zeit, die heuer besonders heiß begehrt sind.

