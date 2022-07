So bereitet sich der Landkreis auf die Hitzewelle der nächsten Tage vor

Plus Die nächsten Tage sollen richtig heiß werden. Viele freuen sich schon darauf, aber nicht jeder kommt mit der extremen Hitze zurecht.

Die Temperaturen steigen und viele freuen sich über Sonne satt pünktlich zum Hochsommer. Doch für ältere Menschen kann extreme Hitze zur Gefahr werden. Die Kinder schwitzen in den Schulen und warten hoffnungsvoll auf hitzefrei. Die Landwirtinnen und Landwirte blicken dagegen sorgenvoll auf die nächsten Wochen. "Unsere Pflanzen sind ausgerichtet auf ein gemäßigtes Klima", erklärt der neue Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands Wolfgang Teifelhart. Im Meringer Freibad rüstet sich Walter Senftleben zusammen mit seinem Team für die heißen Tage.