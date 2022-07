Friedberg, Mering

vor 17 Min.

Endlich können wir wieder feiern, doch ganz unbeschwert geht das nicht

Unbeschwert feiern können, so wie hier beim Nico Santos Konzert in Mering, das wünschen sich viele Menschen.

Plus Endlich wieder ausgelassen feiern können. Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie wünschen sich das viele Menschen. Doch die Vorsicht schwingt immer noch mit.

Von Eva Weizenegger

Zwei Tage lang herrscht in Mering Festivalstimmung. In Friedberg strampeln die Radlerinnen und Radler bei der Premiere der "Tour de Friedberg" den Friedberger Berg hinauf. Noch vor drei Jahren wäre das ein ganz normales Juli-Wochenende gewesen. Niemand hätte es als etwas Besonderes angesehen, dass so viele Menschen auf der Straße sind, um sich bei den Feiern und Veranstaltungen zu vergnügen. Doch nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie ist es keine Normalität mehr. Die Menschen genießen die ausgelassene Stimmung, freuen sich über die unbeschwerten Begegnungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

