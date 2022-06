Unfallfahrer suchen das Weite

Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Fällen von Unfallflucht in Friedberg und Mering. Was passiert ist.

Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei aus den vergangenen Tagen. Am Dienstag wurde zwischen 20 und 20.36 Uhr ein auf dem Marienplatz geparkter BMW an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Personalien zu hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Bereits am Samstag ereignete sich eine weitere Unfallflucht in Mering. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war ein Audi-Fahrer gegen 14 Uhr auf der Kanalstraße ortsauswärts unterwegs. Als er einen vorausfahrenden Pritschenwagen überholen wollte, zog dieser nach links, sodass der Audi-Fahrer ausweichen musste und einen Betonsockel überfuhr.

Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Der Fahrer des Pritschenwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)