Von Bienenwachs und Glauben: So entsteht eine Osterkerze

Seit 20 Jahren erfreuen sich die Gläubigen in der Umgebung an den kostbaren Anfertigungen der Meringerin Antonie Bradl.

Plus Die Meringerin Antonie Bradl fertigt kunstvolle Schmuckstücke an. Die Osterkerze ist ein Sinnbild der Auferstehung.

Von Daniela Egert

Wer derzeit bei Antonie Bradl in Mering zu Hause vorbeischaut, dem geht ein Licht auf. Oder vielmehr ganz viele Lichter, denn die ehrenamtliche Mesnerin ist von einem kleinen Kerzenmeer umgeben. „ Ostern liegt mir sehr am Herzen, denn als gläubiger Mensch fasziniert mich die Liturgie immer wieder aufs Neue“, sagt die Hobby-Künstlerin dazu. Dass die 59-Jährige ein Ass im Dekorieren ist, steht außer Frage, schließlich fertigt sie jetzt schon seit 20 Jahren die Osterkerze für ihre Heimatpfarrei St. Michael in Mering an. Pfarrer Florian Markter gibt ihr bereits zu Jahresbeginn seine Motivwünsche bekannt. „Nach Heiligdreikönig werden die Schablonen ausgewählt“,, erzählt Bradl, während sie weiter an einer Wachsvorlage arbeitet. Auf ihrem Schoß liegt dabei ein Aktenordner mit eigens angefertigten Entwürfen. „Die wurden von meinem verstorbenen Mann maßstabsgerecht gezeichnet“, sagt Bradl.

Auch in Mariä Himmelfahrt ist eine Osterkerze von Antonie Bradl zu sehen

Nach langem, fleißigem Basteln entstehen so markante, 80 bis 100 Zentimeter große Kerzen, die sich ganz vorn im Kirchenschiff sehen lassen können. Weil diese Arbeit Antonie Bradl trotz allem Aufwand recht flott von der Hand geht, erstellt sie auch immer die österlichen Pracht-Exemplare für „ Mariä Himmelfahrt“ in Mering St. Afra sowie für einige weitere Pfarreien. Ganzjährig sorgt sie zusammen mit Mesner Oliver Kosel für stets frische, bunte Blumen in der barocken Pfarrkirche St. Michael. Bradl ist es wichtig, dass keine Massenware an den Altar kommt: „Jede Kerze wird individuell und passend für den jeweiligen sakralen Raum angefertigt.“ Etwas Hilfe erhält sie von umliegenden Wachsziehern oder Kerzengeschäften, von denen „fertige Motive wie Lämmer sowie Bordüren“ bezogen werden. Auch beim Material legt sie höchsten Wert auf beste Qualität. So besteht die Kerze für Mering etwa zu 100 Prozent aus teurem Bienenwachs. „Mindestens 300 Euro“, sagt Antonie Bradl, „kostet so ein spezieller Rohling, der dann gestaltet wird.“ Sie deutet zur Erläuterung vor sich auf eine Osterkerze mit großem Kreuz vor braunem Hintergrund, umrahmt von zahlreichen christlichen Symbolen.

