Metzger Kaindl aus Friedberg hat den Gesellen mit dem besten Abschluss

Georg Weichenrieder hat seine Ausbildung bei Andreas Kaindl absolviert Warum der 19-Jährige seinen Beruf so liebt.

Seinen Gesellenbrief hat Georg Weichenrieder in festlichem Rahmen überreicht bekommen - als Innungsbester im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg. Dabei zuerst sah es aber gar nicht so danach aus, dass Metzger sein Traumberuf werden soll. Bis zum Abschluss seiner Mittleren Reife an der Mittelschule in Friedberg wusste der heute 19-Jährige noch nicht, was er einmal werden will. "Ich war so unentschlossen und suchte lange nach dem Richtigen", erinnert sich Weichenrieder, der seine Lehre bei der Friedberger Metzgerei Kaindl absolviert hat.

Dass es etwas Handwerkliches sein soll, war Weichenrieder immer klar. Und es sollte mit Lebensmitteln zu tun haben. Während der Schulzeit machte er ein Schnupperpraktikum als Koch, entschied sich dann aber für die Metzgerlehre. Das war gerade mal eine Woche vor dem Ausbildungsstart vor drei Jahren. Heute ist er froh über diesen Schritt. Der Metzgerberuf gefällt ihm gut, auch von den Arbeitszeiten her. "Ich kann diesen Beruf jedem empfehlen, weil ich so viel Freude an der Arbeit empfinde, fair entlohnt werde und vor allem auch die Work-Life-Balance stimmt", erzählt der Geselle. Er muss zwar schon um 5 Uhr in der Früh anfangen, sein Arbeitstag endet aber spätestens um 13.30 Uhr, am Freitag sogar früher. Da bleibe ihm ausreichend Zeit für Privates und Hobbys.

Metzger: Ein Beruf mit Zukunftsperspektive

"Außerdem werden mir bei der Metzgerei Kaindl viele Möglichkeiten für Weiterbildungen geboten, und die Perspektiven für die Zukunft sind sehr gut." Sein Chef Andreas Kaindl erklärt ihm immer alles ganz genau und so weiß er, warum es eine bestimmte Tätigkeit braucht – auch wenn es nicht immer das Wursten ist. Denn erst dann verstehe man, warum zum Beispiel der pH-Wert bei der Salami stimmen muss, weil sie sonst kein Wasser abgibt. Wenn man die Zusammenhänge weiß, tut man sich leichter. Genau das kam ihm in der praktischen Prüfung sehr zugute.

Georg Weichenrieder hat sich bewusst einen kleineren Betrieb gesucht, der in seiner Nähe ist und Respekt vor den Tieren hat. Das ist bei der Metzgerei Kaindl der Fall. Gut gefällt ihm, dass man aus dem Produkt so viel herstellen kann und er das nun als Metzgergeselle begleiten dürfe. Allein über 130 Wurstsorten sind das jede Woche. Nach der Frage nach seiner Lieblingswurst muss er etwas überlegen, weil er alle gerne mag. Doch die Haussalami, die liegt ihm ganz besonders am Herzen. Die mochte er schon als Kind, als er mit seiner Mutter zum Metzger mitgegangen ist. Das Wursten liegt ihm vielleicht gerade deshalb besonders. Und wenn er die Wurst frisch aus dem Kessel probieren darf, dann ist das ein echtes Geschmackserlebnis. Es ist aber nicht nur die gute Ausbildung, die er hier abschließen durfte. "Es gehört schon auch die Freude an dieser Arbeit mit dazu, sonst wäre er nicht so erfolgreich gewesen", sagt sein Ausbilder Andreas Kaindl.