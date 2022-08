Friedberg

vor 19 Min.

Ihre Leidenschaft ist die Kalligrafie – im Schloss im Michèle Greiner Kurse

Plus Sie ist als Stadtschreiberin vom Friedberger Altstadtfest bekannt und schreibt die Einträge für das Goldene Buch. Schrift bedeutet für sie auch persönlichen Ausdruck.

Von Ute Krogull

Egal, ob Garteln, Einwecken oder Häkeln: Als Gegengewicht zu Computer-Arbeit und Handy-Nutzung wächst das Bedürfnis der Menschen, etwas mit den Händen zu tun. Dazu zählt auch das Schreiben, vor allem das kalligrafische Schreiben. Für Michèle Greiner ist es eine lebenslange Passion, die in Friedberg so manche Spuren hinterließ: Die Grafikdesignerin ist seit Langem mit ihrem "Scriptorium" auf dem Altstadtfest vertreten, sie schreibt die Einträge im Goldenen Buch der Stadt und schuf die Figur des Uhrmacherlehrlings Philipp für das Schloss-Museum. Eben dort will sie ihre Liebe zur Schrift als Ausdruck von Persönlichkeit und Kreativität nun weitergeben. Ab September bietet sie im Museum an vier Samstagen Workshops an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

