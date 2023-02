Friedberg

vor 16 Min.

Die Mietbar Paradox in Friedberg hat vier neue Chefs

Plus Die meisten Friedberger haben schon im Paradox gefeiert. Jetzt gibt es einen Besitzerwechsel. Die neuen Eigentümer erzählen, was sie vorhaben – auch am Altstadtfest.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

An Fasching ist das Paradox in der Brunnenhof-Passage immer rappelvoll. Aber auch sonst haben hier viele Friedberger schon gefeiert. Denn die Location ist seit einigen Jahren eine Bar, die man mieten kann. Betrieben hat sie Hans Rupp. Doch nun hat sie neue Chefs, und zwar gleich vier an der Zahl. Darunter sind bekannte Namen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen