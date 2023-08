Milchkönigin Veronika besucht den Friedberger Wochenmarkt

Der Bayerische Bauernverband überrascht die Menschen mit Joghurt. Der königliche Besuch stammt aus dem Wittelsbacher Land.

Kauft da eine hübsche junge Frau mit Krone auf dem Wochenmarkt ein? Nein, so gut Salat, Obst und Brot hier auch sind: Veronika Gschoßmann war nicht zum Einkaufen da, sondern um am Stand des Bayerischen Bauernverbandes Werbung für Milch zu machen. Wer wäre dazu besser geeignet als die bayerische Milchkönigin, die noch dazu aus dem Wittelsbacher Land stammt?

Die Kühbacherin wurde 2022 für zwei Jahre gekrönt. Die 24-Jährige studiert Agrarmarketing und Management. Sie ist stolz auf ihre Wurzeln in einem landwirtschaftlichen Betrieb, der sie sehr geprägt hat. Das Thema Milchwirtschaft ist ihr mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden, Landwirtschaft liegt ihr sehr am Herzen.

Und so geht es allen Vertreterinnen und Vertretern des BBV, die an diesem Vormittag auf dem Marienplatz Joghurt mit Müsli und Beeren, Broschüren und Tütchen mit Blumensamen anbieten. Eine politische Botschaft zu Milchpreis oder Tierhaltung haben sie dieses Mal nicht dabei, sagt Kreisbäuerin Sabine Asum. Man wolle einfach nur auf die Milch aufmachen. In Zeiten, in denen vegane Hafer- und Sojagetränke viel Aufmerksamkeit bekommen, könne das nicht schaden.

Wunder-Milch gibt es rund um Friedberg an vier Automaten

Auch einige Milchbauern nehmen sich die Zeit, mit den Besucherinnen und Besuchern des Marktes ins Gespräch zu kommen. Einer von ihnen ist Maximilian Wunder (Wunder-Milch) aus Eismannsberg. Der junge Landwirt bewirtschaftet den Betrieb in fünfter Generation; 75 Fleckviehkühe hält er in einem Laufstall, in dem sie sich sogar mit einer elektrischen Massagebürste massieren lassen und an heißen Sommertagen duschen können. Er beliefert einige regionale Firmen, etwa Eis Gazzola, und setzt außerdem auf Direktvermarktung an Automaten. Mittlerweile gibt es vier Standorte: Jungbauernhof der Familie Wolf Wulfertshausen (Radegundisstraße), Milchhäuschen Ottmaring (Kissinger Straße), Rewe Gesell Augsburg (Jakoberwallstraße) und V-Markt Kissing, Grünzweigstraße. Alle Zapfstellen bis auf die in Augsburg sind 24 Stunden täglich in Betrieb.