Ministerbesuch beim Jubiläumskonzert des Friedberger Advents

Plus Vor 20 Jahren spielten zum ersten Mal die Bläser der Berliner Philharmoniker in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Markus Blume hat ein großes Lob dabei.

„Ohne den Besuch in Friedberg gäbe es kein Weihnachten“, sagt Hornistin Sarah Willis jedes Mal wehmütig. Die „Bürger für Friedberg“ mit Anita und Gerd Horseling sowie Martha und Franz Reißner, die diese Konzerte organisieren, sind ebenfalls der Meinung: Weihnachten ohne die Bläser der Berliner Philharmoniker geht überhaupt nicht! Heuer war die Freude umso größer, da sich Veranstalter, Musiker und Publikum zum ersten Mal nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in der Stadtpfarrkirche St. Jakob treffen konnten.