Friedberg

17:30 Uhr

"Mir graust es": Sperrung in Kissing sorgt für lange Wartezeiten

An der Kreuzung in Ottmaring dürfte es sich in den kommenden Wochen stauen.

Plus Die Umleitungen durch Ottmaring und Rederzhausen sorgen für viel zusätzlichen Verkehr. Das alles hat Konsequenzen für Anwohner und Arbeitnehmerinnen.

Von Bill Titze

Die Ratlosigkeit steht dem Mann ins Gesicht geschrieben. Verzweifelt hantiert er mit einem Handy herum, zu sehen ist eine Karte mit einer eingezeichneten Route. Der Mann spricht zwar kein Deutsch, zu verstehen ist er aber auch so problemlos: Wo muss ich hin? Nur wenige Meter vor ihm steht auf Höhe des Lidl-Marktes ein Schild in der Münchner Straße in Kissing: Durchfahrt verboten. Denn der Kreisel am Kissinger Ortseingang ist nicht mehr befahrbar, was für weiträumige Umleitungen sorgt. Das hat auch Konsequenzen für Ottmaring und Rederzhausen. Und sorgt für Frust bei Autofahrerinnen und Anwohnern.

Viel zu sehen ist am Kissinger Kreisel am Mittwochmorgen noch nicht. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen, zunächst werden die Fugen am Straßenrand erneuert. Wenn ab Montag der Straßenbelag abgefräst wird, soll der entstehende Dreck nicht in die dortigen Lücken kommen. Abgesperrt ist dennoch, lediglich Anwohnern und Baustellenfahrzeugen ist die Durchfahrt bis zum Kreisverkehr erlaubt. Nicht wenige müssen am Lidl drehen oder fahren über den Parkplatz in die Bahnhofstraße. Nicht die einzige kreative Lösung, die die Autofahrer finden.

