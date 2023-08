Friedberg

Mit 84 steht Max Rösele noch in der Backstube - und hat alle Rezepte im Kopf

Plus Der Friedberger arbeitet seit 70 Jahren bei der Friedberger Bäckerei Scharold. Jeden Samstag und Dienstag ist Max Rösele im Einsatz. Brezen und Stollen sind seine Spezialität.

Vor 70 Jahren hat Max Rösele bei der Bäckerei Scharold seine Lehre zum Bäcker angefangen. Und auch heute noch findet man ihn zweimal in der Woche in der Backstube in Derching. Jeden Samstag und Dienstag kümmert er sich von 1 Uhr in der Nacht bis um 7 Uhr morgens darum, dass die Teigmischungen für die Backwaren, insbesondere die Brezen, passen. Aber auch die süßen Spezialitäten, wie die Stollen in der Weihnachtszeit, liegen ihm am Herzen. Deshalb hat er sich auch als der „Stollenpapst“ einen Namen gemacht.

Die Rezepte hat er alle im Kopf. Eigentlich wollte der 84-Jährige schon mit 63 in Rente gehen. Doch nur in seinem Krautgarten am Friedberger See Gemüse anpflanzen, das war ihm zu wenig. Als er gefragt wurde, ob er noch weiterarbeiten möchte, überlegte er nicht lange. Zwei Tage in der Woche konnte er sich gut vorstellen. Die restliche Zeit verbringt er liebend gerne mit seiner Familie: seiner Ehefrau Franzi, seinen drei Söhnen, den vier Enkeln und seinem Urenkel.

