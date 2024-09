Mit Anhängerkupplung Stoßstange abgerissen: Unfallfahrer flieht

Am Samstag zwischen 12.45 und 13.05 Uhr wurde in der Friedberger Marquardstraße auf dem Parkplatz des Discounters Aldi ein schwarzer Toyota Land Cruiser im Bereich des Hecks beschädigt. Das Auto stand in der mittleren Reihe. Aufgrund des Schadensbildes wird laut Polizei beim Verursacher von einem Fahrzeug mit Anhängerkupplung ausgegangen. Diese fädelte sich wohl unter die Stoßstange des geschädigten Autos und riss diese dann beim Wegfahren heraus. Am demolierten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821 3231710 zu melden. (AZ)