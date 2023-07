Friedberg

Mit Blümchengewand und höfischer Eleganz auf die "Friedberger Zeit"

Plus Die Kindertanzgruppe des TSV Friedberg übt bereits seit Ostern für ihre Auftritte auf dem Altstadtfest. Die Vorfreude ist groß – aber eine Sache stört etwas.

Von Bill Titze

"Jetzt in den Kreis!", ruft Edina Menacher in einem Übungsraum beim TSV Friedberg. Untermalt von historischer Musik aus dem 18. Jahrhundert nehmen sich die 16 Tänzerinnen an den Händen und bilden in höfischer Eleganz einen Kreis. Wobei höfisch nicht ganz korrekt ist, schließlich üben die Mitglieder der Kindertanzgruppe des TSV für das Friedberger Altstadtfest. Das ist schön anzusehen – und hat nur wenig mit heute gerne vollführten Tänzen zu tun.

Kein Ballett ist es und natürlich auch kein Hip-Hop, unterstreicht Menacher. "Ganz entfernt erinnert es an Trachtentänze, die wir heute noch kennen." Trachten haben die 16 Mädchen zwischen sechs und neun Jahren an, die gerade ihre vorletzte Probe vor ihrem großen Auftritt auf dem Altstadtfest absolvieren. Erdacht hat sie Menacher in Absprache mit Eltern und Kindern. Lindgrüne Hauben und Kleider mit Blümchenmuster gehören dazu, nicht umsonst heißt die Gruppe "Les petites fleurs", die kleinen Blumen. "Die Eltern haben die Gewänder selbst gemacht." Finanziell unterstützt wurden sie dabei vom TSV Friedberg, der pro Gewand einen Zuschuss gab. So schön die Gewänder aussehen, so kritisch sieht die neunjährige Alina ihre Tracht. "Ich frage mich, wieso sie damals lange Ärmel trugen, im Sommer ist es doch total heiß."

