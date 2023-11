Die Leidenschaft dieser Friedbergerin ist die Chinesische Bewegungskunst

Die Friedbergerin Irina Schenker erlernte bereits im Alter von zehn Jahren Taijiquan. Heute gibt sie selbst Kurse in Chinesischer Bewegungskunst. Was ihr Sohn Aaron mit Reiki zu tun hat.

Mit einem warmen Lächeln öffnet Irina Schenker die Türe ihres Hauses. Die Taijiquan- und Qigong-Lehrerin aus Friedberg lebt ihre tiefe Leidenschaft für die chinesischen Bewegungskünste. Dies macht sich bereits im Wohnzimmer bemerkbar. Neben einer gemütlichen Holzbank und Tisch für Gäste dominieren ein Teppich und viel Platz für die diversen traditionellen chinesischen Künste.

Die 46-Jährige mit den langen, rötlichen Haaren wuchs in Prittriching auf und wurde quasi von ihren Eltern in Richtung Taijiquan gelenkt. "Als ich zehn Jahre alt war, begannen meine Eltern mit dieser chinesischen Kampfkunst. Da sie für meinen Bruder und mich keinen Aufpasser hatten, mussten wir halt mit." Schon damals hat es die agile Frau gepackt und nicht mehr losgelassen. "Ich bin da als Kind einfach so reingerutscht, als Kind verkompliziert man nicht alles."

Friedbergerin gibt Kurse in Taijiquan und Qigong

Und genau das macht auch ihren Unterricht in Taijiquan- und Qigong aus, den sie seit 2004 gibt. "Es ist doch egal, ob ich jetzt eine oder zwei Kerzen anzünde oder ob ich dreimal meinen Solarplexus reibe oder viermal", sagt die Friedbergerin. Ihr Credo heißt Alltagstauglichkeit. Bis sie so weit kam, legte sie allerdings einen langen Weg mit vielen Reisen zurück.

Bereits vor 21 Jahren begann Schenker mit ihrer Taijiquan- und Qigong-Lehrerausbildung beim Tai-Chi-Forum Deutschland. "Taijiquan ist nicht nur eine Kampfkunst, es ist ein Weg des Lebens", erklärt sie. Diese Kunst helfe dabei, die inneren Energien zu harmonisieren und die äußere Welt in Balance zu bringen. Schenker selbst ist das beste Beispiel dafür. Sie beginnt jeden Morgen mit einer kurzen Übungseinheit. "Ich gehe in mich und erspüre, was ich brauche", erklärt sie. Dann folgen entweder eine ruhige Meditation oder aber bewegte Qigong-Übungen. Diese morgendliche Praxis ist ein fester Bestandteil ihres Lebens und hilft ihr, innere Ruhe zu finden. "Es ist ein Riesenschatz, der mir da geschenkt wurde", sagt sie.

Wie Irina Schenker aus Friedberg zu Reiki kam

Zusätzlich begann sie mit Reiki, um ihrem Sohn Aaron, der 2007 schwerbehindert auf die Welt kam, Gutes zu tun. "Diese Form der Energiearbeit, die ich in meine tägliche Übungspraxis integriert habe, erlebe ich voll und ganz als Bereicherung." Sie erzählt von Momenten, in denen sie mit Aaron spielt und ihm dabei die Hände auf den Brustkorb legt. "Sobald ich meine Hände wegnehme, nimmt er sie und legt sie zurück", freut sie sich. Aaron sei ein ganz spezieller Junge. "Wenn wir Straßenbahn fahren, sucht er sich oft eine Person aus, die mit Behinderten nicht viel anfangen kann", erzählt sie. "Und meistens schafft er es, dass sie oder er ihm am Schluss aus der Straßenbahn helfen und lächeln."

Info Ein Workshop am Wochenende, 18. und 19. November, in Mering im Ballettstudio in der Zettlerstraße bietet Gelegenheit, in die sogenannten Basistechniken nach Mantak Chia einzutauchen. Sein System wird oft auch Tao Yoga genannt. Es beinhaltet bewegte Qigong-Übungen, Kampfkunst, Massagetechniken, Meditationspraktiken, Atemtechniken und spirituelle Entwicklung. Als Beispiel nennt sie das "Innere Lächeln", das bei jeder ihrer Stunden den Anfang macht: "Wir schicken dabei ein inneres Lächeln durch alle Organe und erreichen kurz gesagt, dass sich Verspannungen lösen und das Immunsystem gestärkt wird." Das könne man auch gut in den Alltag integrieren, so Schenker, sei es an der Kasse im Supermarkt oder bei einem Spaziergang. Näheres dazu unter Telefon Telefon 0176 55489864 oder E-Mail: info@taichi-augsburg.de