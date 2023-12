Mit dem Collegium Vocale durch die Weihnachtszeit

Das Friedberger Ensemble spannt einen weiten Bogen der Chormusik aus vier Jahrhunderten.

Das Collegium Vocale Friedberg lädt auch in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende und an Dreikönig wieder zu mehreren Konzerten mit weihnachtlicher A-Cappella-Chormusik aus vier Jahrhunderten. Unter dem Motto " Weihnachten vocal" spannen die Sängerinnen und Sänger einen weiten Bogen vom Frühbarock bis hin zur zeitgenössischen Musik und präsentieren Werke aus Deutschland, Schweden, Norwegen und Russland.

Die musikalische Zeitreise beginnt im Jahr 1597 mit einem geistlichen Lied von Johannes Eccard, der einige Jahre auch in Augsburg als Organist von Jakob Fugger wirkte. Das jüngste Werk im Programm stammt aus dem Jahr 2011: Der norwegische Komponist Kim André Arnesen vertonte einen Text, der vom Glauben in dunkler Zeit erzählt und kreierte dabei mit spannungsreichen Akkorden ein berührendes Hörerlebnis.

So klingt das Collegium Vocale

Traditionelles wie das Weihnachtslied "Maria durch ein Dornwald ging" trifft auf Unerwartetes wie etwa die moderne Vertonung eines spätmittelalterlichen Textes aus dem sogenannten Engelberg-Codex durch den norwegischen Pianisten und Komponisten Ola Gjeilo. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Termine: