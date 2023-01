Mit dem Friedberger Kneipp-Verein ins neue Jahr starten

Ab der zweiten Januarwoche gibt es in Friedberg wieder viele Angebote für Fitness und Gesundheit.

Eine reiche Auswahl an gesundheitsfördernden und -erhaltenden Angeboten bietet der Kneipp-Verein Friedberg auch im neuen Jahr.

Das soeben erschienene Programm enthält Kurse für jedes Alter, für Trainierte und auch Untrainierte. Nichtmitglieder sind bei allen Aktivitäten willkommen. Ein ausführliches Programm liegt an den bekannten Stellen aus und kann im Kneipptreff im Brunnenhof abgeholt werden. Das Büro im Kneipptreff, Telefon 0821/2484185, ist ab 10. Januar wieder Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Eine neue Übungleiterin erweitert das Kursleiterteam ab Januar. Anni Seiler übernimmt den Kurs Wirbelsäulengymnastik am Dienstagvormittag. Interessierte können ohne Anmeldung am 10. Januar um 11 Uhr zu einer Schnupperstunde in die Sporthalle, Gymnastikraum I, kommen. Die folgenden Kurse starten ebenfalls in der zweiten Januarwoche.

Kursangebote in der Sporthalle, Gymnastikraum I:

Männer - Fit von Kopf bis Fuß am Dienstag um 18.30 Uhr; Anmeldung unter Telefon 0821/4708125.

Kursangebote im Kneipptreff im Brunnenhof :

Pilates am Montag um 18 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0163 5428292.

Andere Orte :

Aqua-Fitness im Realschulbad am Dienstag um 20 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/7290077; am Donnerstag um 20 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0177/3429683.

Ausflüge :