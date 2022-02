Mit dem Frühjahr kommen die Luftreiniger nach Friedberg

Plus Die Stadt hat der beauftragten Firma wegen Lieferunfähigkeit gekündigt und die Bestellung neu ausgeschrieben. Das ist der Stand der Dinge.

Kaum geht der Corona-Winter zu Ende, bekommen die Friedberger Grund- und Mittelschulen sowie die Kindertagesstätten Luftreinigungsgeräte. Das hofft jedenfalls der Stadtrat, der sich in seiner jüngsten Sitzung erneut mit dem Kauf beschäftigen musste.