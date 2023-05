Mit dem Heli in die Klinik: 13-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Zwei Radfahrer prallen in Friedberg zusammen. Beide stürzen, ein 13-jähriges Mädchen trägt Kopfverletzungen davon und muss zur Uniklinik geflogen werden.

Zu einem folgenschweren Unfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Freitag in Friedberg. Eine 13-Jährige fuhr auf der Asamstraße in Richtung Süden. In östlicher Fahrtrichtung war gleichzeitig ein 21-Jähriger auf der Ekherstraße unterwegs. In der Kurve von der Asamstraße zur Ekherstraße kam es schließlich zu einem Zusammenstoß, beide fielen zu Boden.

Zwei Radfahrer bei schwerem Unfall in Friedberg verletzt

Laut Polizei erlitt das Mädchen eine Gehirnerschütterung, eine Kopfplatzwunde sowie diverse Prellungen am Körper. Aufgrund der Verletzungen am Kopf musste die 13-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklinik geflogen werden. Der andere Radfahrer trug durch den Unfall diverse Hämatome und einen verstauchten Arm davon. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)