Mit dem Kneipp-Verein fit und gesund ins Frühjahr

Das neue Kursprogramm des Friedberger Kneipp-Vereins für das zweite Quartal ist erschienen. Los geht es in der Woche nach den Osterferien.

Das neue Programm des Kneipp-Vereins Friedberg ist soeben erschienen und liegt an den bekannten Stellen und beim Kneipptreff im Brunnenhof aus. Ein besonderes Angebot in diesem Quartal ist der Kurzkurs "Mit Klangschalen entspannt ins Wochenende". Er findet ab 28. April an vier Freitagen jeweils um 17.30 Uhr in Kneipptreff im Brunnenhof statt. Anmeldung im Kneippbüro, das nach den Ferien wieder Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet ist. Kontakt: Telefon 0821/248 41 85 oder E-Mail an kneipp.ov.friedberg@gmail.com.

Die folgenden Kurse starten in der Woche nach dem 17. April. Die Anmeldung erfolgt immer unter der jeweils angegebenen Telefonnummer.

Kursangebote in der Sporthalle, Gymnastikraum I:

Männer - Fit von Kopf bis Fuß am Dienstag um 18.30 Uhr; Anmeldung unter Telefon 0821/4708125.

am Dienstag um 18.30 Uhr; unter Telefon 0821/4708125. Wirbelsäulengymnastik am Dienstag um 11 Uhr; Anmeldung in der ersten Stunde am 10. Januar oder unter Telefon 0821/248 41 85; am Dienstag um 17.15 Uhr; Anmeldung unter Telefon 0821/4708125; am Donnerstag um 9.30 Uhr; Anmeldung unter Telefon 0821/781 85.

Kursangebote im Kneipptreff im Brunnenhof :

Pilates am Montag um 18 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0163 5428292.

am Montag um 18 Uhr, unter Telefon 0163 5428292. Beckenbodentraining am Montag um 14 und 15.15 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/781885.

am Montag um 14 und 15.15 Uhr, unter Telefon 0821/781885. Body und Balance am Montag um 16.30 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/781885.

am Montag um 16.30 Uhr, unter Telefon 0821/781885. Osteoporose-Gymnastik am Dienstag um 17 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/2195356.

am Dienstag um 17 Uhr, unter Telefon 0821/2195356. Fit auf dem Stuhl am Mittwoch um 9 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/707078.

am Mittwoch um 9 Uhr, unter Telefon 0821/707078. Yoga - ganz entspannt am Dienstag um 18.15 Uhr. Anmeldung unter Telefon 821/2195356.

am Dienstag um 18.15 Uhr. unter Telefon 821/2195356. Qigong am Mittwoch um 10 und 11.15 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/707078; am Donnerstag um 17 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/707078.

am Mittwoch um 10 und 11.15 Uhr, unter Telefon 0821/707078; am Donnerstag um 17 Uhr, unter Telefon 0821/707078. Hatha-Yoga am Mittwoch um 17.30 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/602337, am Donnerstag um 9 und 10.30 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/2195356.

am Mittwoch um 17.30 Uhr, unter Telefon 0821/602337, am Donnerstag um 9 und 10.30 Uhr, unter Telefon 0821/2195356. Faszienyoga am Montag um 19.15, Anmeldung unter Telefon 0821/70 70 78; am Donnerstag um 18.15 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/70 70 78.

Andere Orte :

Aqua-Fitness im Realschulbad am Montag um 20 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/6080177; am Dienstag um 20 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0821/7290077; am Donnerstag um 20 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0177/3429683.



am Montag um 20 Uhr, unter Telefon 0821/6080177; am Dienstag um 20 Uhr, unter Tel. 0821/7290077; am Donnerstag um 20 Uhr, unter Telefon 0177/3429683. Aqua-Fitness im Stadtbad Kursstart ist der 25./26. April; am Mittwoch um 10.30 und 11.30 Uhr, am Mittwoch um 10.30 und 11.30 Uhr und am Donnerstag um 9.30, 10.30 und 11.30 Uhr; Näheres unter Telefon 0821/6080177.

Ausflüge :

am Samstag, 22. April, nach Neuburg ;

; am Samstag, 27. Mai, von Radersdorf nach Inchenhofen ;

; am Samstag, 17. Juni, von Pfaffenhofen zum Kloster Scheyern ;

; am Samstag, 22. Juli, führt eine Wanderung von Dießen über die Schatzbergalm zum Ammersee . Info und Anmeldung zu allen Ausflügen im Kneippbüro. (AZ)