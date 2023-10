Mit dem TSV Friedberg auf die Piste

Die Skiabteilung des TSV Friedberg bietet Fitnessgymnastik, Skikurse und Fahrten in die Berge an. Auch ein Wintersportbasar steht auf dem Programm.

Die Skiabteilung des TSV Friedberg beginnt mit den Vorbereitungen auf den Winter. Bereits angelaufen ist die Fitnessgymnastik jeweils am Mittwoch von 19.15 bis 20.15 im Sportzentrum in Halle 3. Indoorcycling im G2 ist immer dienstags von 17.45 bis 18.45 Uhr. Beim IC sind wieder Plätze frei und ebenso wie bei der Fitnessgymnastik ist ein Probetraining nach vorheriger Anmeldung gerne möglich.

Bereits am Samstag, 4. November, findet in Halle 1 beim TSV in Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Friedberg ein Ski- und Wintersportbasar statt. Einlass ist ab 8.45 Uhr, der Basar ist für die Zeit von 9 bis 11 Uhr angesetzt.

Der Skikurs für Mitglieder des TSV wird wieder in der zweiten Ferienwoche nach Weihnachten angeboten. Termine sind der 2., 4., 6. und 13. Januar. Auf die beleuchteten Pisten von Söll geht es zur Nachtskifahrt oder zum Nachtrodeln am Freitag, 26. Januar, mit Abfahrt um 15 Uhr. Die Tagesskifahrt führt in das Montafon ins Skigebiet Silvretta-Nova am Samstag, 3. Februar, mit Abfahrt um 5.45 Uhr. Neu ist das Ziel für die viertägige Skisafari nach Südtirol. Als Ausgangspunkt wurde erstmals das Hotel Spitalerhof in Klausen gewählt. Die Skigebiete sind je nach Wetter und Schneelage Ratschings, Skicenter Latemar, Sella Ronda und Plose. Die Fahrt findet vom 29. Februar bis 3. März statt.

Ausführliche Informationen zu diesen Veranstaltungen sind auf der Homepage unter www.tsv-friedberg.de auf der Seite der Skiabteilung zu finden. Anmeldungen sind ab sofort möglich. (AZ)