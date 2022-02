Friedberg

15:51 Uhr

Initiative: Mit den Flinkis in Friedberg raus aus dem tristen Alltag

Plus Seit 40 Jahren gibt es in Friedberg regelmäßige Treffen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Wie es zu der Initiative kam und was die Gruppe heute noch zusammenhält.

Von Andreas Alt

1981 war das „Internationale Jahr der Behinderten“. Das Motto lautete: „Einander verstehen – miteinander leben“. Darauf führt sich die Gruppe „Flinke Räder – flinke Füße“ zurück, die von den Pfadfindern von St. Jakob gegründet wurde und noch heute besteht. Ohne irgendwelche Erfahrung zu haben, beschlossen die Pfadfinder, etwas für Menschen mit Behinderung zu tun. Offene Behindertenarbeit gab es damals noch nicht. Die „Flinkis“, wie sie auch genannt werden, sind also keine Selbsthilfegruppe im engeren Sinn, sondern eine Initiative, die Behinderte und Nichtbehinderte miteinander in Kontakt bringt.

