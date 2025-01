Mit knapp 2,3 Promille in die Polizeikontrolle: Fahrer muss zu Fuß nach Hause gehen

Am Sonntagabend hat die Friedberger Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das Ganze trug sich gegen 20:45 Uhr in der Augsburger Straße zu. Wie die Polizei vermeldet, stellten die Beamten während der Kontrolle Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch fest. Der 33 Jahre alte Fahrer musste sich anschließend einem Atemalkoholtest unterziehen, der einen Wert von knapp 2,3 Promille ergab. Was folgte, war eine Blutabnahme und ein Nachhauseweg auf den Füßen. Außerdem erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

