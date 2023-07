Friedberg

12:00 Uhr

Mit Leuchtfarben und Heulpfeifen: Bogenschießen mal anders

Plus Die Bogenschützen sind 2023 beim Altstadtfest nicht nur am Eisenberg aktiv. am Schlossgraben erwartet das Publikum ein Nachtschießen – mit speziellen Effekten.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Der Auftritt der Bogenschützen auf dem Altstadtfest ist meist ohnehin schon spektakulär. In diesem Jahr wird er aber noch spannender als sonst. Denn die 30 Schützinnen und Schützen des BSC Friedberg sind heuer nicht nur am Eisenberg, sondern auch im Schlossgraben – und dort schießen sie mit leuchtenden Pfeilen.

Dort wird nämlich im Dunkeln geschossen, 45 Meter sind die Scheiben entfernt. "Der Pfeil braucht für diese Entfernung ungefähr eine Sekunde", erläutert der BSC-Vorsitzende Hubert Birkmair. Damit die Menschen die Pfeile bei den Lichtverhältnissen und der Geschwindigkeit überhaupt verfolgen können, werden die Geschosse in leuchtende Farbe getaucht. Außerdem bekommen die Pfeile sogenannte Heulpfeifen aufgesteckt, die, wie es der Name schon sagt, für ein pfeifendes Geräusch sorgen. "Die Menschen können so die Flugbahn sehen und ihre Reaktion testen." Zweimal finden die Vorführungen statt, einmal am Sonntag, 9. Juli, um 21.30 Uhr sowie am Samstag, 15. Juli, 21.30 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen