Mit Tempo 100 durch Friedberg: Polizei erwischt 19-jährige Raserin

In Friedberg fährt eine junge Frau fast doppelt so schnell wie erlaubt. Die 19-Jährige muss nun ihren Führerschein abgeben. Das ist aber noch nicht alles.

Auf der Aichacher Straße von Friedberg in Richtung Dasing raste eine 19-Jährige mit ihrem Auto am Mittwoch gegen 23.45 Uhr an einer Geschwindigkeitskontrolle vorbei. Auf dem Streckenabschnitt war nur eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt,

Der messende Polizeibeamte bestimmte ihre Geschwindigkeit auf 96 Kilometer pro Stunde. Die junge Autofahrerin erwartet nun ein Bußgeld von 400 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. (AZ)