Monika Mendat verwandelt die Archivgalerie in einen Dschungel

Am Samstag beginnt die Ausstellung "Undurchdringlich - Jungle Edition". Die farbstarken Bilder zeigen den Dschungel als geheimnisvollen Sehnsuchtsort.

Monika Mendat war noch nie in einem Dschungel. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist es für sie ein Sehnsuchtsort. In einer Serie von Bildern, ihrer "Jungle Edition", hat sie diese Sehnsucht verarbeitet. Kraftvolle Farben, stilisierte Blattmotive, ein Hauch von Magie kennzeichnen die Werke, die miteinander korrespondieren. Und auf fast allen taucht die immer gleiche Menschenfigur auf - Mann oder Frau, kriegerisch oder in Balance? Ab Samstag können das die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung "Undurchdringlich" in der Friedberger Archivgalerie herausfinden.

Die Bilder, oft dominiert von Blau- und Grüntönen, doch auch mit strahlenden Elementen in Pink oder Rot, leuchten regelrecht an den Wänden der frisch sanierten Archivgalerie. Der Dschungel, wie er in der Fantasie der Friedberger Malerin existiert, ist mystisch, magisch, geheimnisvoll. Er wirkt undurchdringlich, worauf der Ausstellungstitel anspielt, hat aber doch eine Ordnung. Geometrische Formen, oft Kreise, verbunden mit Abstraktion, geben dem in den Bildern Ausdruck.

Monika Mendat stellt ihre "Junge Edition" in der Archivgalerie Friedberg aus. Hier eines der größten Bilder, "Blue Bubble", in dem der Dschungel unter Wasser liegt. Foto: Ute Krogull

Auf Tiere hat Mendat bewusst verzichtet, allenfalls die Andeutung eines Schnabels, einer Kralle, lässt sich aus mancher Form erschließen. Aber es gibt einen Menschen, eine androgyne Figur mit einem langen Stab, die durch die Bilder balanciert, ihre Pfade sucht, staunend zu lauschen scheint auf das, was sich um sie herum abspielt. Oder ist der Stab ein Speer, die Figur ein Schattenkrieger, eine Dschungelkriegerin? Die Künstlerin bringt das in Zusammenhang mit dem, was sie sein möchte - "stark, wild, frei, unangepasst". Und so wird der Dschungel zum "Ur-Wald des Lebens".

Dieser Wald kann durchaus auch ein Unterwasser-Dschungel sein, worauf bei einigen Werken die Farbigkeit und Titel wie "Lost Atlantis" verweisen. Und Mendat möchte sich nicht nur auf den Dschungel in der Natur beziehen, erzählt sie beim Rundgang durch die Ausstellung. Es gehe auch ums Überleben im Großstadt-Dschungel, in dem der moderne Menschen (willens)stark, sportlich, selbstbewusst und intelligent sein müsse.

Ausstellung "Undurchdringlich - Jungle Edition" von Monika Mendat in der Archivgalerie Friedberg: "Lost Atlantis (big)" Foto: Ute Krogull

Der Mensch auf den Bildern ist eins mit der Natur. In der Realität sieht das anders aus, das ist Monika Mendat allzu bewusst. Der Dschungel ihrer Bilder ist die Utopie unberührter Natur - ein Werk heißt sogar "Utopia unerreicht", doch der Dschungel unserer Erde ist in höchster Gefahr. Mendat hat sich auch damit auseinandergesetzt, hat recherchiert über die Bedrohung der Regenwälder: Man schätze, dass 1950 noch 15 Prozent der Erdoberfläche mit tropischem Regenwald bedeckt waren; inzwischen sei mehr als die Hälfte der Bäume gefällt oder verbrannt worden. Sowohl die Vernichtung der Bäume als auch die fehlende Filterwirkung verstärken den Treibhauseffekt. "Ein Kreislauf, der das Weltklima aus dem Gleichgewicht bringen kann", so Mendat.

Und so sollen die 29 Bilder nicht nur Freude bereiten, Menschen eintauchen lassen in eine andere Welt. Sie sollen auch darauf aufmerksam machen, dass diese wunderbare Welt von uns allen bedroht wird.

Bis 22. Oktober ist die Ausstellung zu sehen. Sie umfasst 29 Bilder in unterschiedlichen Formaten in Acryl auf Leinwand und Acryl auf Karton. Besonderheit: An den Freitagen gibt es unter dem Motto "Nachts im Dschungel" eine spezielle Beleuchtung, die einige Farben neonhell hervor strahlen lässt, und auch Dschungel-Akustik.

