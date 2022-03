Motorradfahrer flüchtet in Rederzhausen vor der Polizei

17-Jähriger will sich nicht kontrollieren lassen und fährt den Einsatzkräften davon. Doch die können ihn zuhause stellen.

Am Freitagabend stellte eine Streife der Polizei Friedberg ein Motorrad ohne amtliche Kennzeichen in der Altdorfstraße in Rederzhausen fest. Aufgrund des fehlenden Kennzeichens sollte der Fahrer überprüft werden. Doch der gab stattdessen Gas und flüchtete. Durch sofortige Ermittlungen konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden. Der 17-Jährige wurde samt seinem Motorrad zu Hause angetroffen. Dabei stellte sich heraus, dass nicht nur die Zulassung fehlt. Der Jugendliche ist auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen diverser Straftatbestände verantworten. (AZ)