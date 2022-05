Motorradfahrer in Derching übersehen

Glimpflich geht ein Motorradunfall am Kreisverkehr in Derching aus.

Am Freitagnachmittag wollte ein Autofahrer in den Kreisverkehr an der Neuen Bergstraße in Derching einbiegen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der stark abbremsen musste und stürzte. Dennoch blieb der Motorradfahrer unverletzt. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)